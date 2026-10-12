Cocolive,Inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cocolive,Inc Registered lud am 09.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,45 JPY gegenüber 15,25 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 383,5 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 354,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at