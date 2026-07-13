Cocolive,Inc Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cocolive,Inc Registered veröffentlichte am 10.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 11,06 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 21,77 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 370,2 Millionen JPY gegenüber 347,8 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 49,33 JPY gegenüber 71,39 JPY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Cocolive,Inc Registered im vergangenen Geschäftsjahr 1,45 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cocolive,Inc Registered 1,30 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at