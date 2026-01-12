Cocolive,Inc Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cocolive,Inc Registered hat am 09.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,18 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cocolive,Inc Registered ein EPS von 16,19 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 358,0 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 315,5 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at