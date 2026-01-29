Cocolonet: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cocolonet hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 25,29 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 48,67 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,63 Prozent auf 2,50 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,68 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at