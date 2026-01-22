CocoLuv informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CocoLuv hat am 20.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,020 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite standen 20,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at