|
22.01.2026 06:31:28
CocoLuv informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
CocoLuv hat am 20.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,020 USD ebenfalls auf diesem Niveau.
Auf der Umsatzseite standen 20,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,2 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.