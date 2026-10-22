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22.10.2026 06:31:29
CocoLuv informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
CocoLuv lud am 20.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
CocoLuv hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 99,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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