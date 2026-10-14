coconala: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

coconala lud am 13.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 4,30 JPY gegenüber 0,430 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,67 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,35 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 16,95 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 13,07 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 10,32 Milliarden JPY, während im Vorjahr 9,41 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at