coconala gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

coconala präsentierte in der am 10.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,64 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,93 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat coconala im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,65 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at