15.01.2026 06:31:29
coconala präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
coconala hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,13 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte coconala ein EPS von 4,40 JPY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat coconala 2,47 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
