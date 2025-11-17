Cocorport,Inc Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cocorport,Inc Registered hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 45,46 JPY. Im letzten Jahr hatte Cocorport,Inc Registered einen Gewinn von 44,65 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,75 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cocorport,Inc Registered einen Umsatz von 1,58 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at