Cocorport,Inc Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cocorport,Inc Registered lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 41,66 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cocorport,Inc Registered ein EPS von 45,46 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,91 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,75 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at