Cocorport,Inc Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cocorport,Inc Registered lud am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 42,85 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 54,86 JPY je Aktie erzielt worden.

Cocorport,Inc Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,91 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Cocorport,Inc Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 158,40 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 153,84 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Cocorport,Inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 7,11 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,54 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at