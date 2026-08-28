CoCreation Grass Co, präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CoCreation Grass Co, hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,44 CNY gegenüber 0,470 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat CoCreation Grass Co, 907,8 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 888,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at