Coda Octopus Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Coda Octopus Group hat am 17.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.01.2026 abgelaufen war.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Beim Umsatz wurden 6,7 Millionen USD gegenüber 5,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at