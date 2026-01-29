Coda Octopus Group Aktie
WKN DE: A2DJYV / ISIN: US19188U2069
|
29.01.2026 13:53:48
Coda Octopus Group, Inc. Announces Advance In Q4 Income
(RTTNews) - Coda Octopus Group, Inc. (CODA) reported a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $1.02 million, or $0.09 per share. This compares with $0.326 million, or $0.03 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 44.0% to $7.27 million from $5.05 million last year.
Coda Octopus Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.02 Mln. vs. $0.326 Mln. last year. -EPS: $0.09 vs. $0.03 last year. -Revenue: $7.27 Mln vs. $5.05 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coda Octopus Group Inc Registered Shs
|
28.01.26
|Ausblick: Coda Octopus Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Coda Octopus Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.09.25
|Ausblick: Coda Octopus Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)