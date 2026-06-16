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16.06.2026 06:31:29
Coda Octopus Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Coda Octopus Group ließ sich am 15.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Coda Octopus Group die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0,15 USD gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,9 Millionen USD – eine Minderung von 1,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,0 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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