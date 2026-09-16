Coda Octopus Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Coda Octopus Group veröffentlichte am 14.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,35 Prozent auf 7,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at