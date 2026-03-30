Code Chain New Continent: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Code Chain New Continent gab am 27.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 6,67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Code Chain New Continent -0,200 USD je Aktie generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 6,160 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,450 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at