Codex DNA kündigt Plan zur Umfirmierung in Telesis Bio an

Der neue Name spiegelt die Erweiterung der Fähigkeiten und Lösungen wider

SAN DIEGO, Oct. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Codex DNA, Inc. (Nasdaq: DNAY), ein führendes Unternehmen für automatisierte Multi-Omics- und synthetische Biologielösungen, gab heute seinen Plan zur Änderung seines Firmennamens in Telesis Bio bekannt.



"Unser Innovations- und Pioniergeist sowie die Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit unserer Technologien haben es uns ermöglicht, unser Portfolio um eine Reihe von Tools für Anwendungen in der synthetischen Biologie und der Genomik zu erweitern. Um dieser Erweiterung Rechnung zu tragen, geben wir eine Namensänderung in Telesis Bio bekannt", sagte Todd Nelson PhD, CEO von Codex DNA.

"Codex DNA wurde auf der Grundlage von Innovation und der Mission gegründet, Forscher zu inspirieren und zu befähigen, die Entdeckung wissenschaftlicher Durchbrüche zu beschleunigen. Unterstützt durch unsere vielseitige und leistungsstarke BioXp®-Automatisierungsplattform und Technologien wie Gibson Assembly®, SOLA enzymatische DNA-Synthese (EDS) und firmeneigene Fehlerkorrekturmethoden haben wir viele Neuheiten in der synthetischen Biologie eingeführt. In der Verfolgung unserer Mission haben wir unsere Fähigkeiten erweitert und bieten nun automatisierte Benchtop-Lösungen für Multi-Omics-Anwendungen an. Telesis Bio spiegelt diese Erweiterung und das Wachstum wider", so Dr. Nelson.

Der neue Name steht für die Ausrichtung, die strategische Vision und das Wachstum des Unternehmens. Weder die Unternehmensstruktur noch die Finanzberichterstattung werden sich ändern.

Über Codex DNA

Codex DNA gibt Wissenschaftlern die Möglichkeit, neuartige, auf synthetischer Biologie basierende Lösungen für viele der größten Herausforderungen der Menschheit zu entwickeln. Als Erfinder der branchenüblichen Gibson Assembly®-Methode und des ersten kommerziellen automatisierten DNA- und mRNA-Synthesesystems ermöglicht Codex DNA das schnelle, genaue und reproduzierbare Schreiben von DNA und mRNA für zahlreiche nachgeschaltete Märkte. Das preisgekrönte BioXp®-System konsolidiert, automatisiert und optimiert den gesamten Arbeitsablauf der Synthese, Klonierung und Amplifikation. Das Ergebnis ist eine praktisch fehlerfreie DNA- und RNA-Synthese in großem Maßstab innerhalb von Tagen und Stunden statt Wochen oder Monaten. Wissenschaftler auf der ganzen Welt setzen die Technologie in ihren eigenen Laboren ein, um das Paradigma des Entwurfs, der Herstellung und der Prüfung für neuartige, hochwertige Produkte für die Präzisionsmedizin, die Entdeckung biologischer Arzneimittel, die Entwicklung von Impfstoffen und Therapien, das Genome Editing sowie die Zell- und Gentherapie zu beschleunigen. Codex DNA ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in San Diego, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie auf codexdna.com .

Codex DNA, das Codex DNA-Logo, Gibson Assembly, BioXp und RapidAMP sind Marken von Codex DNA Inc.

