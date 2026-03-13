Codexis gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Codexis hat am 11.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Codexis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 81,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Codexis vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,500 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,890 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 70,39 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 59,34 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at