Codexis hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Codexis lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Codexis ein EPS von -0,160 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 14,9 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at