CODI-M: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CODI-M hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1384,10 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -548,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 51,99 Prozent auf 5,12 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,67 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1924,300 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte CODI-M ein Ergebnis je Aktie von -732,000 KRW vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 25,27 Milliarden KRW – eine Minderung um 24,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33,52 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at