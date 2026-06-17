Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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17.06.2026 13:08:24
COE: Market ‘exhausted’ as car, commercial vehicle premiums hit resistance level for June
But market watchers do not expect rates to drop as competition remains intenseWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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