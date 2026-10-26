CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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26.10.2026 11:29:10
COE quota: Luxury car supply up 3.3% as mainstream cars flat
Overall supply for the period November 2026 to January 2027 increases 1.1 per cent, car categories had no ‘cut and fill’ additionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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