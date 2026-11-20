Coegin Pharma Registered hat sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,20 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,160 SEK je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at