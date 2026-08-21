Coegin Pharma Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Coegin Pharma Registered lud am 19.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Coegin Pharma Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,21 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at