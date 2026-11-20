Coelacanth Energy gab am 19.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,0 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at