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27.04.2026 06:31:29
Coeur dAlene Bancorp hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Coeur dAlene Bancorp stellte am 24.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coeur dAlene Bancorp 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 3,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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