Coeur Mining Inc. Reveals Climb In Q2 Profit

(RTTNews) - Coeur Mining Inc. (CDE) reported earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $121.853 million, or $0.12 per share. This compares with $70.726 million, or $0.11 per share, last year.

Excluding items, Coeur Mining Inc. reported adjusted earnings of $122.607 million or $0.12 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 125.7% to $1.085 billion from $480.650 million last year.

Coeur Mining Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $121.853 Mln. vs. $70.726 Mln. last year. -EPS: $0.12 vs. $0.11 last year. -Revenue: $1.085 Bln vs. $480.650 Mln last year.