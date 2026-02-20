|
Coeur Mining stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Coeur Mining hat am 18.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coeur Mining in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 675,6 Millionen USD im Vergleich zu 305,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,950 USD. Im letzten Jahr hatte Coeur Mining einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 93,15 Prozent auf 2,07 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
