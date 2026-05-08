Coeur Mining stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Coeur Mining lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Coeur Mining 855,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 137,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 359,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at