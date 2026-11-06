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06.11.2026 06:31:28
Coeur Mining zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Coeur Mining hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coeur Mining 0,410 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 78,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 553,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 987,4 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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