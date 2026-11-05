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05.11.2026 06:31:28
Coface: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Coface präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coface ein EPS von 0,410 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 543,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 563,1 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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