Coface mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Coface stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 565,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 504,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at