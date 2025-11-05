Coface SA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Coface SA lud am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,440 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 537,6 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 469,2 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at