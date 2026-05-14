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14.05.2026 06:31:29
Coface SA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Coface SA hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Coface SA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,420 EUR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 487,5 Millionen EUR gegenüber 479,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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