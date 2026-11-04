Coface SA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Coface SA hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coface SA ein EPS von 0,350 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 489,5 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 465,3 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at