COFAG-Ausschuss - Reguläres Ende vor Benko-Zugabe

Der parlamentarische COFAG-Untersuchungsausschuss findet am Donnerstag sein reguläres Ende. Themengerecht wird dabei einer der beiden Geschäftsführer der Covid-Finanzierungsagentur als letzte Auskunftsperson befragt. Ohne Zugabe geht es dann aber doch nicht. Eine wohl viel beachtete Zugabe wird es nämlich am 22. Mai geben, wenn der Unternehmer Rene Benko nun doch Fragen beantworten will.

Mit Marc Schimpel hat bereits einer der beiden COFAG-Chefs im U-Ausschuss ausgesagt. Dem ausgewiesenen Grünen folgt nun am Donnerstag dessen ÖVP-Pendant, der ehemalige Kärntner Landesrat Ulrich Zafoschnig. Vor ihm wird noch ein Beamter im Finanzministerium an der Reihe sein.

cts/vos

