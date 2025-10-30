COFCO Tunhe stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

COFCO Tunhe hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,17 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte COFCO Tunhe 0,140 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,54 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,76 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at