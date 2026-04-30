COFCO Tunhe stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

COFCO Tunhe präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,10 CNY gegenüber 0,260 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 36,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,21 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,78 Milliarden CNY umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,440 CNY gegenüber 0,800 CNY im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat COFCO Tunhe 26,48 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 32,46 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at