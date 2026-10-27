COFCO Tunhe: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

COFCO Tunhe lud am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,15 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 CNY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat COFCO Tunhe 5,77 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 32,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,54 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at