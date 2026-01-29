Coffee Aktie
WKN: A0ER78 / ISIN: US1921761052
|
29.01.2026 04:57:42
Coffee Holding Co. Inc. Full Year Profit Declines
(RTTNews) - Coffee Holding Co. Inc. (JVA) released earnings for full year that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $1.40 million, or $0.25 per share. This compares with $2.22 million, or $0.39 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 22.6% to $96.28 million from $78.56 million last year.
Coffee Holding Co. Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.40 Mln. vs. $2.22 Mln. last year. -EPS: $0.25 vs. $0.39 last year. -Revenue: $96.28 Mln vs. $78.56 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coffee Holding Company IncShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Coffee Holding Company IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Coffee Holding Company IncShs
|2,64
|-16,46%