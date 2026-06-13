Coffee Aktie

Coffee für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ER78 / ISIN: US1921761052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.06.2026 04:10:30

Coffee Holding Co. Inc. Reveals Climb In Q2 Income

(RTTNews) - Coffee Holding Co. Inc. (JVA) revealed earnings for its second quarter that Increased, from last year

The company's bottom line came in at $1.910 million, or $0.33 per share. This compares with $1.797 million, or $0.31 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 6.9% to $47.691 million from $44.625 million last year.

Coffee Holding Co. Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.910 Mln. vs. $1.797 Mln. last year. -EPS: $0.33 vs. $0.31 last year. -Revenue: $47.691 Mln vs. $44.625 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Coffee Holding Company IncShs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Coffee Holding Company IncShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Coffee Holding Company IncShs 3,60 0,00% Coffee Holding Company IncShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:22 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
10.06.26 Fisher Asset Management: Diese Aktien befanden sich im ersten Quartal 2026 im Portfolio
09.06.26 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026

Börse aktuell - Live Ticker

Friedenshoffnung im Iran: ATX geht nach Rekordhoch fester ins Wochenende -- DAX letztlich mit Gewinnen -- US-Börsen schließen stärker -- Asiens Börsen schlussendlich stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Freitag mit kräftigen Zuwächsen. Die US-Börsen konnten Gewinne verbuchen. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen