Coffee Holding Co. Returns To Profit In Q3, Shares Up By 9%

(RTTNews) - On Friday, Coffee Holding Co., Inc. (JVA) reported a swing to earnings in the third quarter of 2026, compared to loss a year ago.

On the Nasdaq, the shares were trading 10.86 percent up at $3.8100.

Net income for the period was $1.99 million or $0.35 per share, compared to loss of $1.21 million or $0.21 per share in the previous year.

Income tax provision rose to $293,083 from $17,584 last year.

Total operating expenses dropped to $3.10 million from $3.350 million in the prior year. Total other expenses were $37,809, down from $92,678 a year ago.

Net sales decreased to $21.69 million from $23.91 million in the prior year.