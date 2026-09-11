Coffee Aktie
WKN: A0ER78 / ISIN: US1921761052
|
11.09.2026 16:59:23
Coffee Holding Co. Returns To Profit In Q3, Shares Up By 9%
(RTTNews) - On Friday, Coffee Holding Co., Inc. (JVA) reported a swing to earnings in the third quarter of 2026, compared to loss a year ago.
On the Nasdaq, the shares were trading 10.86 percent up at $3.8100.
Net income for the period was $1.99 million or $0.35 per share, compared to loss of $1.21 million or $0.21 per share in the previous year.
Income tax provision rose to $293,083 from $17,584 last year.
Total operating expenses dropped to $3.10 million from $3.350 million in the prior year. Total other expenses were $37,809, down from $92,678 a year ago.
Net sales decreased to $21.69 million from $23.91 million in the prior year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coffee Holding Company IncShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Coffee Holding Company IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Coffee Holding Company IncShs
|2,94
|1,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.