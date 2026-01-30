Coffee mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Coffee hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coffee in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 27,8 Millionen USD im Vergleich zu 21,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 0,250 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coffee 0,390 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 96,28 Millionen USD gegenüber 78,56 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

