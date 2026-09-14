Coffee mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Coffee ließ sich am 11.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Coffee die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,35 USD gegenüber -0,210 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coffee in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 23,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at