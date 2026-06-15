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15.06.2026 06:31:29
Coffee präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Coffee lud am 12.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,110 USD je Aktie in den Büchern standen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,10 Prozent auf 22,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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