Coffee: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Coffee hat am 16.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,29 USD gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,99 Prozent auf 25,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at