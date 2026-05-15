|
15.05.2026 06:31:29
Coffee Stain Group Registered B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Coffee Stain Group Registered B veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,050 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,860 SEK je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 11,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 961,00 Millionen SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,09 Milliarden SEK umgesetzt.
Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 1,04 SEK belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 950,75 Millionen SEK gerechnet.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.