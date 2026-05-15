Coffee Stain Group Registered B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Coffee Stain Group Registered B veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,050 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,860 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 11,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 961,00 Millionen SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,09 Milliarden SEK umgesetzt.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 1,04 SEK belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 950,75 Millionen SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at