Cofinimmo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cofinimmo hat am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Cofinimmo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,69 EUR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Cofinimmo 113,0 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 110,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at